كيف أصبحت مصر مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية؟.. «معلومات الوزراء» يجيب

تضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر بأكثر من 5 مرات خلال 5 سنوات، ووصل إلى 177 شركة ناشئة تعمل في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًّا بنهاية 2022، 30% منها توسعت إقليميًّا وعالميًّا، أي يمكن اعتبار مصر بمثابة مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي، وذلك وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كيف أصبحت مصر مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي؟

وأوضح التقرير أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي، مستدلا بذلك بعدد من المؤشرات، هي:

- %12 معدل نمو سنوي متوقع لمصر إفريقيا في الخدمات المالية حتى 2025.

- مصر الأولى إقليمياً وفي شمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة.

- 98 شركة ناشئة بمصر لديها مكاتب خارجية أو تقدم خدماتها بالخارج، أغلبها في الإمارات والسعودية والولايات المتحدة.

- 160 صفقة في الشركات الناشئة شهدتها مصر مؤخراً مقابل 153 بالإمارات و144 بالسعودية

- الثالث إقليمياً وبشمال إفريقيا ترتيب مصر من حيث كوادر التكنولوجيا المالية

- 102 شركة ناشئة بمصر تخطط للتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024، خاصة في تركيا وباكستان.