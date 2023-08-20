ضبط 31 تاجر مخدرات في حملات أمنية مكبرة بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد من الخارجين على القانون وضبط كمية من المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط

وتمكنت حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى و الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، من ضبط 3 أشخاص وسيدتان "لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" بالإسماعلية.

وفى السويس تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام).

وفى جنوب سيناء تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ ، وبحوزتهما عدد 3810 أقراص مخدرة ومؤثرة عدد من عبوات الكريم مجهولة المصدر).

وفى الإسكندرية تم ضبط 9 أشخاص لعدد "6 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين – عدد 73230 قرص مخدر ومؤئر).

وفى كفر الشيخ تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة فوة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

وفى البحيرة تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام).

وفى الجيزة تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- 2 فرد خرطوش – 2 طبنجة و3 خزائن وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

وفى بنى سويف تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة ببا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

وفى أسيوط تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القوصية ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "شابو"– 2 سلاح أبيض).

وفى سوهاج تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو"- سلاح أبيض - ميزان حساس).

وفى مطار برج العرب تم ضبط شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية حال وصولهما إلى البلاد وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة - مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

وفى ميناء القاهرة الجوى تم ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" حال وصولهما إلى البلاد وبحوزتهما عدد (17 سجائر إلكترونية بداخلها مادة THC)) المخدرة– طائرة درون).

وفى منطقة السحر والجمال تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقيةوبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.