تجديد حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 15 كيلو «استروكس» في القاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 15 كيلو من مخدر الاستروكس، في القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة حول الواقعة.

العقوبة القانونية للاتجار في المواد المخدرة

وتناول قانون العقوبات، عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، وقال حسام همام المحامي، لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ضبط تاجر مخدرات في القاهرة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط المتهم وبحوزته 15 كيلو من مخدر الاستروكس، إضافة إلى كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وسيارة ملكه، ومبلغ مالي، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.