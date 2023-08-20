كريم السقا: قرارات العفو الرئاسي تؤكد جدية الرئيس في التعامل مع توصيات الحوار الوطني

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّه يمكن النظر إلى مشهد قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس أمس من أكثر من زاوية، موضحًا: «هناك زاوية التوقيت، حيث صدر القرار بعد تسليم الأمانة العامة للحوار الوطني التوصيات النهائية للرئيس، ما يعكس مدى اهتمام رئيس الجمهورية بآراء الأطراف المختلفة التي شاركت في الحوار الوطني، بجانب الجدية في التعامل مع التوصيات».

وأضاف «السقا»، في حواره المذاع على القناة الأولى، أنّ القرار الذي صدر أمس يقطع حالة التشكيك بشأن مدى جدية الحوار الوطني، حيث إنّ هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «الأمر الثاني، هو استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي، ما يؤكد أنّ الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لتصفية الملف بشكل كامل، ويؤكد أنّ احترام اختلاف الآراء أحد أهم دعائم الديمقراطية وسمة أساسية في الجمهورية الجديدة».