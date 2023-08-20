«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن «العفو الرئاسي»: فرحة في البيوت

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين على قناة dmc، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين، بعنوان «العفو الرئاسي.. فرحة في البيوت»، وآخر حول جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية حياة الريف المصري والإنسان بعنوان «حياة كريمة.. «مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة»».

استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى

وجاء في ملف الوطن: «لاقت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستخدامه صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط السياسى أحمد دومة، ترحيب الأوساط السياسية والنواب والأحزاب والمنظمات الحقوقية، واعتبرت القوى السياسية أن هذه الخطوة تساعد على مد جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية، كما تعد خطوة أيضاً فى الطريق لبناء جمهورية جديدة، جمهورية تقوم على كفالة حرية الرأى والتعبير وتتسع لجميع الآراء، خاصة أن العمل فى ملف الإفراج عن المحبوسين يتواكب مع الحوار الوطنى بمشاركة كل أطياف وفئات المجتمع».

واعتبر نواب وحقوقيون وسياسيون أن استمرار قوائم العفو يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتطبيقا للمبادرة التي أطلقها لدعم حقوق الإنسان في مصر، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، حيث تعد حقوق الإنسان أهم أسس الديمقراطية ودعائمها، خاصة أن نجاح مصر فى هذا الملف يعتبر أبلغ رد على هجوم المشككين والمأجورين على مصر ومحاولات الاستغلال المشبوه لملف حقوق الإنسان من قبل بعض المنظمات، ليكون ملف حقوق الإنسان ومبادرات القيادة السياسية قد أسسا لبناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة وتحقق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين.

وأشاد النواب بقائمة العفو الجديدة التى ضمت 30 من المحبوسين احتياطياً، مثمنين دور لجنة العفو الرئاسي وجهودها خلال الفترة الماضية.