تحالف الأحزاب المصرية: قرارات العفو الرئاسي تعزّز مناخ الحوار الوطني

أشاد تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرارت العفو الرئاسية التي صدرت صباح أمس، بحق عدد من السجناء.

العفو الرئاسي

وقال المهندس تيسير مطر لـ«الوطن»، إنّ قرارات االعفور الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية، تعزّز المناخ المجتمعي وتدعم الحوار الوطني القائم على مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر، من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر في أجواء تسودها الديمقراطية الشاملة.

تحالف الأحزاب المصرية

وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أنّ الدمج المجتمعي للمفرج عنهم ضرورة مهمة لاستقرار المجتمع، من خلال عودة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم، وعودة الطلاب لدراستهم، وتوفير فرص عمل لمن ليس لهم فرصة عمل، وذلك ضمانا لتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا صباح أمس بالعفو عن 31 من سجناء قضايا الرأي والتعبير، بينهم أحمد دومة.