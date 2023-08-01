وزير التنمية المحلية يتابع خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جولات المحافظين لمتابعة تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات المختلفة، التي أعلنها مجلس الوزراء، أمس، وتنفّذ من الساعة الـ12 ظهر اليوم، وكانت المتابعة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

تخفيف الأحمال في المحافظات

وتواصل أجهزة محافظة الإسكندرية تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية والمباني الحكومية والمرافق خاصة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع متابعة خفض إضاءة إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق والمحاور، علاوة على متابعة المواعيد الصيفية بشأن غلق المحلات العامة والتجارية، كما يتم الالتزام بمواعيد وأماكن انقطاع الكهرباء بالأحياء.

لجان للمرور على المنشآت والمحال

وفي مطروح، تكثف لجان أجهزة المحافظة مرورها على المنشآت لمتابعة التزام المولات والمحلات بمواعيد الغلق والإضاءة الخارجية للواجهات، واتخاذ إجراء فوري ضد أي وصلات عشوائية، مع الاستعداد لنظام العمل «أون لاين» كل يوم أحد لموظفي المحافظة خلال شهر أغسطس.