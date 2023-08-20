تنظيم ندوة عن ترشيد استهلاك الكهرباء في بني عبيد بالدقهلية

كشف متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد بالدقهلية، عن تنظيم ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك الكهرباء وفصل الإنارة عن واجهات المحلات واللوحات الإعلانية ببنى عبيد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والمحال التجارية وأعمدة الإنارة بالطرق العامة.

ترشيد استهلاك الكهرباء في بني عبيد

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة ومكثفة وبصفة دورية على واجهات المحلات وتخفيف الإضاءة في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين في نطاق المدينة، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وسيكون هناك إجراءات متبعة في الترشيد، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فصل التيار الكهربائي عن اللوحات الإعلانية

وأضاف رئيس مجلس مدينة بني عبيد، أن من ضمن الجهود المبذولة، الإشراف على أعمال ترشيد استهلاك الإنارة وفصل التيار الكهربائي عن اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات وكشافات الإنارة المتواجدة على أعمدة الإنارة بالطرق العامة والسريعة والداخلية، مع استمرار تخفيف الإضاءة بكشافات الإنارة العامة على الطرق لتكون 75% بدلا من 50%، طبقا للقرار الوارد بإطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفات الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.