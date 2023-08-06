«الزراعة» عن قرار العمل من المنزل يوم الأحد: سيطبق على إدارات غير خدمية

تحدث دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة عن عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد طوال شهر أغسطس، قائلا: «صدر قرار من الوزير بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين بكل الجهات وكان لدينا جهد كبير في مجال التحول الرقمي بحيث يتم تقديم الخدمة بشكل كامل للجمهور وفي نفس الوقت هناك بعض العاملين الذين ليس لهم احتكاك مباشر بالجمهور».

الإدارات التي طُبق عليها القرار

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»: «الإدارات التي طبق عليها القرار تشمل كل الإدارات التابعة لديوان الوزارة وطبعا الوزارة انتقلت للعاصمة الإدارية، والقطاعات التي ليس لها احتكاك مباشر بالجمهور يطبق عليها هذا القرار، ومن اليوم الأحد، وبشكل دوري سيتم مناقشة هذا القرار».

مراقبة عمل الموظفين

وعن مراقبة عمل الوظفين، أوضح أن هناك مجموعة من التكليفات والمتطلبات لكل موظف وسيتم تقييم الأعمال وفقًا للتنفيذ والمدير المباشر يتابع العاملين لديه ويتم إرسال تقارير دورية بشأن هذا القرار.