تفاصيل إقامة مصنع لإنتاج الزيوت جنوب بورسعيد.. تكرير وتعبئة وخزانات

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المهندس محمد سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، لمتابعة مستجدات سير العمل بمصنع إنتاج الزيوت، والذي يعد أحد الكيانات الاقتصادية الكبرى جنوب بورسعيد.

المصنع يحقق الاكتفاء الذاتي

واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس مجلس إدارة المصنع، معدلات وسير عملية إنتاج الزيوت، وأشاد المحافظ بإقامة هذه النوعية من المصانع في توفير الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المتنوعة، وإنتاج الزيوت على أعلى مستوى.

وتقام المرحلة الأولى من مصنع الزيوت جنوب بورسعيد على مساحة 12 ألفًا و500 متر مربع، وتضم مصنع التكرير، ومصنع التعبئة، ومبنى إداري، وخزانات زيت خام بطاقة 8400 طن، وخزانات زيت مكرر بطاقة 1770 طن، بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وهي خاصة بمرحلة استخلاص الزيت الخام وتضم مصنع الاستخلاص بطاقة 1000 طن في اليوم، وأخيرا المرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، وتضم مصنعا لعلف الأسماك بطاقة 10 أطنان في الساعة.

صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة

يذكر أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد شهدت العديد من الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، منها الحديد والصلب والبطاطين والملابس والجلود والأسماك والغازات، كما تم رصف وتطوير الطرق والخدمات المؤديه لها لتسهيل حركة السيولة المرورية فيها، ولجذب المستثمرين إليها.

وأكد محافظ بورسعيد، تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد الذي يسهم في دفع وزيادة معدلات الإنتاج بالمحافظة، وعدم السماح بأي محاولات لإهدار المجهودات المبذولة لرفع اسم مصر عاليا في مجال الصناعة، موجها بتوفير كل سبل الراحة للعاملين داخل مصانع الإنتاج، وبذل الجهد والعمل الجاد للارتقاء بمستوى الإنتاج والصناعة بالمحافظة.