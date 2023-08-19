ربط المنطقة الصناعية غرب طهطا بالطريق الصحراوي بتكلفة 250 مليون جنيه

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروع طريق ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي «سوهاج- أسيوط»، بطول 20 كيلومترا، وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه.

اتجاهان و6 حارات

وأوضح المهندس محمد عبدالعاطي، مدير عام الطرق والكباري في سوهاج، أن الطريق يتضمن اتجاهين، لافتا إلى استمرار أعمال تكسير وتوسعة وردم وفرش التربة الزلطية تمهيداً للرصف؛ مشيرا إلى أن الطريق سيكون اتجاهين يتضمن 6 حارات بعرض 20 مترا.

تسهيل نقل منتجات المنطقة الصناعية

وأكد محافظ سوهاج، أهمية الطريق الجديد كشريان تنموي يساهم في ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالمدن والمحافظات المجاورة، وتسهيل نقل منتجات المنطقة الصناعية من خلال الطريق الصحراوي الغربى.