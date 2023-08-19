محافظ بورسعيد يناقش بدء آليات إنشاء محطة «البيوجاز» لإدارة المخلفات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في المحافظة، وهو مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية وإقامة محطة البيوجاز، في منطقة القابوطي ببورسعيد بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، وذلك بحضور المهندس سيد خلف وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والدكتور حسني عبد العزيز مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، والدكتور عاطف عيسي مدير الطب البيطري، ومدير محطة تسمين الماشية.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، عددا من مقترحات آليات تنفيذ مشروع البيوجاز، والذي سيُحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد، كما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة.

توليد وقود الغاز الحيوي

وأوضح محافظ بورسعيد أن إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى «البيوجاز» والأسمدة العضوية يلعب دورا مهما في الحفاظ على البيئة، ويدعم الإنتاج الحيواني والنباتي وتحقق مكاسب متعددة في مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة.

دراسة تفصيلية للمشروع

ووجَّه محافظ بورسعيد بالبدء في وضع دراسة تفصيلية لجوانب المشروع، والتعاون بين كل الجهات المعنية، لسرعة البدء في الخطوات التنفيذية لإقامة محطة البيوجاز بمنطقة القابوطي ببورسعيد، مؤكدا على متابعته المستمرة وتقديم كامل الدعم للجهات المسؤولة عن المشروع، نظرا لمردوده وأهميته في الاقتصاد القومي.