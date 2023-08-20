وزير التموين يزور أكبر مخزون للأدوية في الشرق الأوسط بالغربية

أجرى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رامي، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، زيارة إلى أكبر مخزن للأدوية في الشرق الأوسط، خلال تفقد الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجيستية التجارية بمدينة طنطا.

المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا

وتتضمن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا، قاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وتضم أكبر نادٍ رياضي اجتماعي في المنطقة، يسهم في استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فياستضافة الشخصيات المرموقة، إضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات.

إنشاء أول سوق نموذجي مركزي

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّه جرى تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكة اتصالات وشبكة إنترنت حديثة من خلال أجهزة الدولة المختلفة، وجار إنشاء أول سوق نموذجي مركزي ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، موضحا أنّ السوق سيعمل على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.