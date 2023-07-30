محافظ المنوفية يلتقي رئيس «تنمية التجارة» لإنجاز مشروع المنطقة اللوجيستية

التقي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بمقر الجهاز، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز من أجل دفع وتيرة الإنجاز بمشروع المنطقة التجارية اللوجستية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، التي تعد أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا، مقامة على مساحة ثلاثة عشر فدانا على طريق مصر «إسكندرية - الزراعي».

المحافظ: المشروع نقلة حضارية للمحافظة في المجال التجاري والترفيهي

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية في المجال التجاري والترفيهي، ويستهدف توفير العديد من فرص العمل الجادة للشباب، فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي الدولة والمواطن.

كما اتفق الطرفان على بدء تفعيل الإجراءات وتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من المشروع بما يحقق الفائدة المرجوة.

إنشاء المنطقة اللوجستية

وأكد إبراهيم عشماوي، أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين، بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.