متسابقون يشيدون بـ«رالي السيارات» في العلمين الجديدة: «التنظيم رائع»

قال عمرو قابيل عضو فريق ألفا ريسنج تيم، إنّ رالي السيارات بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، يعتبر من أقوى الإيفنتات في مصر لأنه يتضمن 6 أنواع من السباقات التي تخص السيارات، كما جرى زيادة نوع آخر وهو جيت سكي، كما أن التنظيم رائع.

أهمية السباقات بالنسبة للشباب

وأضاف في تصريحات عرضتها القناة الأولى: «كل السباقات تعتمد على مَن ينهي السباق أولا بأقل عدد مخالفات حسب السباق»، كما أشاد أمير يوسف عضو فريق ألف ريسنج تيم، بالرالي، مؤكدًا أنه مختلف تماما عما جرى تنظيمه في المرتين السابقتين بسهل حشيش والعلمين، وشدد على أن هذه السباقات مفيدة جدا للشباب وتستقطب عددا كبيرا منهم

وقال محمد محمود أحد المتسابقين برالي العلمين للموتور سبورت: «التنظيم ممتاز جدا، وأتمنى التوفيق للمشاركين وأن ينجح السباق»، مشيرًا إلى أن المتسابقين يجرون التعديلات اللازمة على سياراتهم حتى تكون متماسكة على الأرض، كما يقوم المتسابق بتأمين نفسه عن طريق اصطحاب طفاية حريق.

أنشطة كثيرة بمهرجان العلمين

إلى ذلك، أوضح دانيال حنا أحد المتسابقين أن مهرجان العلمين رائع ويتضمن عددا كبيرا من الأنشطة مثل رالي السيارات: «شاركت في سباق السبيد وحققنا مركز أول فئة ومركز أول فرق، وحصلنا على المركز الخامس في الترتيب العام».