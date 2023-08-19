مسرح «الساقية للعرائس» يقدم حفلا تراثيا عن أم كلثوم بمهرجان العلمين

قدم مسرح «الساقية للعرائس» حفلا بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بتراث واحدة من أعظم المطربين كوكب الشرق أُم كلثوم.

تقديم حفل لأم كلثوم

واستخدم مختصون في تحريك العرائس أوركسترا من الدمى المتحركة، لإعادة تمثيل أداء حفلات كوكب الشرق، وجذب العرض جمهورا كبيرا من العلمين بمسرح الشارع بكورنيش العلمين، وتقديم أغاني لكوكب الشرق.

مهرجان العلمين الجديدة

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بجانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.