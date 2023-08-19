مصطفى عمار: المتحدة أكبر شركة إنتاج بالوطن العربي.. وتغطية مهرجان العلمين متميزة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، إن الفن المصري يكمل طريقه في التميز بمهرجان العلمين الذي يضيف للحياة الفنية الكثير من التألق، لافتا إلى أن حفل الفنانة أنغام بالعلمين حضره عدد كبير من الجمهور، وجرى نقل الحفل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية بإخراج راقي يؤكد أن المتحدة أصبحت أكبر شركة إنتاج في الوطن العربي.

عاصمة الفن في الشرق الأوسط

وتابع «عمار» خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت اف ام»: «أنغام وصلت الرسالة بأن مصر عاصمة الفن في الشرق الأوسط، ودورها كبير وباقي الوطن، ومن لم يغني في مصر كأنه لم يغني من قبل وكذلك أبطال المسرح المصري، والجمهور المصري بيصنع النجوم بمعنى الكلمة».

وأضاف: «اليوم نستضيف الإعلامي عاطف كامل الملقب بمذيع العرب في الولايات المتحدة الأمريكية ليحكي لنا تجربته في أمريكا قبل عودته لمصر وتفاصيل بدايته الفنية».