9 معلومات عن رحلة الـ«1000 كيلو» لتمكين المرأة.. تطلقها «التضامن» اليوم

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين، في تمام الحادية عشر صباحا، مؤتمرا صحفيا، بمقر الوزارة بمنطقة العجوزة، للإعلان عن التفاصيل المتعلقة بإطلاق رحلة الـ«1000 كيلو»، داخل عدد من محافظات الصعيد، تحت شعار «اسبقي بخطوة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 9 معلومات عن رحلة الـ«1000 كيلو»، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

9 معلومات عن رحلة الـ«1000 كيلو»

1- تطلق وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الـ «1000 كيلو» تحت شعار «اسبقي بخطوة».

2- تطلق وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الـ «1000 كيلو» بمحافظات الصعيد.

3- تأتي رحلة الـ «1000 كيلو»، في إطار برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها برنامج «وعي» وبرنامج «2 كفاية»، التي تستهدف تمكين المرأة في كل المجالات.

4- سيتم إطلاق رحلة الـ «1000 كيلو» بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

5- تستهدف رحلة الـ «1000 كيلو» التوعية، والتدريب، لتمكين المرأة المصرية.

6- تشمل رحلة الـ «1000 كيلو» الكشف المبكر للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية.

7- تضم رحلة الـ«1000 كيلو» التوعية بطرق استخدام وسائل منع الحمل.

8- تستهدف رحلة الـ «1000 كيلو» التوعية بطرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة.

9- تشمل رحلة الـ«1000 كيلو» توفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية.