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9 معلومات عن رحلة الـ«1000 كيلو» لتمكين المرأة.. تطلقها «التضامن» اليوم

كتب:

منة عبده
09:02 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين، في تمام الحادية عشر صباحا، مؤتمرا صحفيا، بمقر الوزارة بمنطقة العجوزة، للإعلان عن التفاصيل المتعلقة بإطلاق رحلة الـ«1000 كيلو»، داخل عدد من محافظات الصعيد، تحت شعار «اسبقي بخطوة». 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 9 معلومات عن رحلة الـ«1000 كيلو»، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

9 معلومات عن رحلة الـ«1000 كيلو»

1- تطلق وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الـ «1000 كيلو» تحت شعار «اسبقي بخطوة».

2- تطلق وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الـ «1000 كيلو» بمحافظات الصعيد.

3- تأتي رحلة الـ «1000 كيلو»، في إطار برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها برنامج «وعي» وبرنامج «2 كفاية»، التي تستهدف تمكين المرأة في كل المجالات.

4- سيتم إطلاق رحلة الـ «1000 كيلو» بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

5- تستهدف رحلة الـ «1000 كيلو» التوعية، والتدريب، لتمكين المرأة المصرية.

6- تشمل رحلة الـ «1000 كيلو» الكشف المبكر للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية.

7- تضم رحلة الـ«1000 كيلو» التوعية بطرق استخدام وسائل منع الحمل.

8- تستهدف رحلة الـ «1000 كيلو» التوعية بطرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة. 

9- تشمل رحلة الـ«1000 كيلو» توفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.