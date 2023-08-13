«التضامن» تكشف خطة مشروع الحفاظ على كيان الأسرة «مودة» خلال 2023

يستهدف المشروع القومي «مودة» تنفيذ عدة خطوات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث جاري تطوير الحقيبة التدريبية الخاصة بفئة المخطوبين، كما سيتم بدء تنفيذ تدريبات مودة المتخصصة على مدار يومين خلال الربع الأخير من 2023.

مشروع «مودة» يجري دراسة قياس المعارف والاتجاهات

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنّ مشروع «مودة» يجري دراسة قياس المعارف والاتجاهات والممارسات، تطوير محتوى تدريبي لبناء قدرات ومهارات الكوادر العاملة في مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وتدريبهم.

كما حاز المشروع القومي «مودة» على إشادة ودعم واسع من النواب والشخصيات العامة للمشروع والتوصية بجعله متطلب توثيق زواج بجلسات الحوار الوطني ومجلس النواب.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم .. احسبوها صح»، في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية

وتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها وزارة التضامن الاجتماعى على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.

وسيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتي ترد على تساؤلات الجمهور، كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية الدينية للأسر، إضافة إلى دور وسائل الإعلام سواء الجماهيري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.