«التضامن» تطلق حزمة برامج لتأهيل 10 آلاف طالب لسوق العمل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، حيث تستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءًا من أغسطس الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسيتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية.

وتقدم وزارة التضامن، فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5 آلاف مشروع إنتاجي تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.

وأشارت الوزارة إلى توليها اهتمامًا كبيرًا بطلاب الجامعات والمعاهد، خاصة من هم أولى بالرعاية أو من تستهدفهم الوزارة في برامجها المختلفة، اتساقا مع مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية والتي تستهدف بالأساس دعم القدرات الاجتماعية والمادية للطلاب وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والوطنية.

وكانت الوزارة قد أطلقت مبادرة «الطالب المنتج» منذ شهرين من جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، على أن يتم تعميمها في 31 جامعة حكومية وخاصة، وتسعى الوزارة إلى تقديم أشكال الدعم والتأهيل لهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.

تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل لهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهيلية بالمجان لجميع طلاب الجامعات ومن الجنسين، حيث تمثل الدورات فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية تدر دخلا مستمرًا، حتى ولو كان متنوعا في قيمته، بغية توجيه فكر الطلاب وممارساتهم إلى الإنتاج والاستثمار، وحتى يشعروا بالإنجاز، مؤكدة أنّ المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي الذي بات يلعب دورا اجتماعيا واستثماريا مهما داخل الجامعات، وجرى التأكيد على أنّ المبادرة سيتم التوسع فيها داخل المعاهد الفنية.

من جانبه، أشار الدكتور صلاح هاشم، مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات، إلى أنّ الدورات ستتنهي بإقامة معارض لمنتجات المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع منتجات الأسر داخل كل جامعة لعرض المنتجات للطلاب على أن يكون ذلك في نهاية العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد، ويمنح الطالب شهادة اجتياز للدورات التدريبية كما يتم اختيار المشروعات الفائزة بالمنح من خلال لجان تشكلها وزارة التضامن بالتعاون مع قطاعات شؤون البيئة بالجامعات المختلفة، وسيتم تلقي طلبات الطلاب الراغبين في المشاركة في المنح التدريبية داخل مقر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.