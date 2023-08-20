رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تسليم 75 مشروعا لمستفيدي «تكافل وكرامة» ضمن برنامج «فرصة»

كتب:

منة عبده
09:12 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
برنامج «فرصة» يسلم مشروعات بمحافظة أسيوط

برنامج «فرصة» يسلم مشروعات بمحافظة أسيوط

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسليم عددا من المشروعات الجديدة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل محافظة أسيوط، تحديدا بمركز منفلوط، قرية نزه رميح، وذلك في إطار خطة البرنامج لتوفير الإستقلالية للمواطنين الأكثر احتياجا، لتجنبهم الاتكالية وفتح مصدر رزق دائم لهم. 

تسليم مشروعات لمستفيد «تكافل وكرامة»

وأوضح برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي أنه جرى تسليم عدد 75 مشروعا «تربية أغنام» لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى تسليم كميات من الأعلاف نحو 100 كيلو يكفي دوره إنتاجية.

ندوات التوعية بتربية الماعز والتدريبات الفنية اللازمة لإدارة المشروع

وأشار إلى أن تسليم المشروعات جاء بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة، مؤكدا أن تسليم المشروعات لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» جاء بعد الحصول على ندوات جرى توفيرها من قبل البرنامج داخل المحافظة، حول التوعية بتربية الماعز والتدريبات الفنية اللازمة لإدارة المشروع.

برنامج «فرصة» للتمكين الإقتصادي أحد البرامج المهمة التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف توفير المشروعات وفرص العمل للأسر الأكثر احتياجا، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل المحافظات. 

اقرأ المزيد:

 بدء برنامج جامعة الطفل بكليات جامعة الأقصر.. فرصة لاكتشاف المواهب

برنامج «فرصة» ينظم تدريبات توظيفية لمستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

محافظ الشرقية: 18 ألف مشروع و55 ألف فرصة عمل للشباب ضمن برنامج مشروعك

برنامج «فرصة» يسلم مشروعات لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالمحافظات

برنامج «فرصة» يوفر 50 ماكينة خياطة لدعم السيدات المعيلات في السويس

«التضامن» توقع عقود شراكة لتوفير 50 ألف فرصة عمل ضمن برنامج «فرصة»
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.