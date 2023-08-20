تسليم 75 مشروعا لمستفيدي «تكافل وكرامة» ضمن برنامج «فرصة»

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسليم عددا من المشروعات الجديدة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل محافظة أسيوط، تحديدا بمركز منفلوط، قرية نزه رميح، وذلك في إطار خطة البرنامج لتوفير الإستقلالية للمواطنين الأكثر احتياجا، لتجنبهم الاتكالية وفتح مصدر رزق دائم لهم.

تسليم مشروعات لمستفيد «تكافل وكرامة»

وأوضح برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي أنه جرى تسليم عدد 75 مشروعا «تربية أغنام» لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى تسليم كميات من الأعلاف نحو 100 كيلو يكفي دوره إنتاجية.

ندوات التوعية بتربية الماعز والتدريبات الفنية اللازمة لإدارة المشروع

وأشار إلى أن تسليم المشروعات جاء بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة، مؤكدا أن تسليم المشروعات لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» جاء بعد الحصول على ندوات جرى توفيرها من قبل البرنامج داخل المحافظة، حول التوعية بتربية الماعز والتدريبات الفنية اللازمة لإدارة المشروع.

برنامج «فرصة» للتمكين الإقتصادي أحد البرامج المهمة التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف توفير المشروعات وفرص العمل للأسر الأكثر احتياجا، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل المحافظات.