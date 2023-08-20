حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. اعرفها

لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين في الشارع، كونه الإطار القانوني الذي ينظم علاقة المؤجر بالمستأجر ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر.

وأثار حكم محكمة النقض الأخير المتعلق بذات القانون، الكثير من التساؤلات والتي كان أبرزها موقف عقد الإيجار القديم من العين غير السكنية حال وفاة الوارث الأصلي خاصة أن حكم النقض كان قد اشتمل نصوص واضحة بهذا الصدد.

وتعليقًا على موقف عقد الإيجار القديم المتعلق بالعين غير المستخدمة في النشاط غير السكني حال وفاة الوارث الأصلي، قال علي محمود الشطوري المحامي، إن حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهى الحالة الجدلية المتعلقة بتلك المسألة.

حالات انتهاء عقد الإيجار القديم

وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محكمة النقض في حكمها الأخير أرست مبدأ قضائي جديد قالت فيه: «اعتبارا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.

وتابع المحامي: «إذا كان أحد الأشخاص مستأجر محل فاكهي على القانون القديم والمستأجر توفي، يورث العقد لأحد أبنائه لمرة واحدة وفي حالة وفاة الوريث ينتهي عقد الإيجار».