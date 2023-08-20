وزير الاتصالات يلتقي رواد أعمال مشاركين في مسابقة «التحالف الرقمي الإبداعي»

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برواد الأعمال ومؤسسي الشركات المصرية الناشئة من الفائزين والمشاركين في المسابقة التي أقيمت ضمن فعاليات قمة التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين «G20» في مدينة بنجالور بالهند لدعم الشركات الناشئة والابتكارات، إذ فازت كلا من شركة بوسطة - Bosta بجائزة أفضل شركة ناشئة في مجال البنية الرقمية المؤمنة، وموني فيلوز Money Fellows بجائزة أفضل شركة ناشئة باختيار الجمهور في مجال التكنولوجيا المالية.

تعكس تميز وإبداع الشباب المصري

وخلال اللقاء، هنأ عمرو طلعت رواد الأعمال الفائزين بالمسابقة؛ مشيدا بالمشروعات الريادية للشباب المصري المشارك بالمسابقة والتي تضمنت أفكار خلاقة وحلول مبتكرة في مجالات مختلفة تعكس تميز وإبداع الشباب المصري؛ مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا على دعم الشركات الناشئة وتشجيع الابداع الرقمي وريادة الأعمال في كل الأنحاء.

وشارك بالمسابقة، 114 شركة ناشئة من 22 دولة تضم أقوى اقتصاديات العالم وتضمنت المسابقة 6 قطاعات رئيسية هي التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والبنية الرقمية المؤمنة، والاقتصاد الدائري.

إطلاق دعوة لجميع الشركات الناشئة المصرية

وشارك في المسابقة 5 شركات ناشئة من مصر تم اختيارها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»؛ إذ أعلن إطلاق دعوة لجميع الشركات الناشئة المصرية لتقديم الطلبات لاختيار شركات ناشئة مبتكرة للمشاركة في المسابقة وفقا لمجموعة من المعايير.

وشملت الشركات المصرية المشاركة بالمسابقة كل من: شركة بوسطة- Bosta في فئة البنية الرقمية المؤمنة والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية التي تعتمد كليًا علي التكنولوجيا. وهدفها الأساسي هو تقديم حلول سهلة ومتطورة لأصحاب المتاجر الإلكترونية لتخزين وشحن وتحليل أداء الشحنات وغيرها من مكان واحد.

وتضمنت الشركات، شركة موني فيلوز Money Fellows في فئة التكنولوجيا المالية والتي توفر تطبيق متخصص للجمعيات في مصر يتم من خلاله تقديم حلول مالية للادخار والتخطيط والاقتراض للمستخدمين.

إتاحة الوصول إلى تمويل المدخلات

ووصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 6 ملايين مستخدم، ونجحت الشركة في جذب المستثمرين الأجانب والمصريين بإجمالي قيمة استثمارات بلغ 45 مليون دولار.

كذلك شاركت شونة - Shunnah في فئة الاقتصاد الدائري؛ وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري لتحسين سلاسل التوريد في القطاع الزراعي بالأخص في قطاع الحبوب والمدخلات الزراعية، وشركة «مزارع - Mozare3» في فئة التكنولوجيا الزراعية وهي شركة تكنولوجيا زراعية تهدف إلي تلبية الاحتياجات المالية الزراعية وغير الزراعية للمزارعين وتستهدف الشركة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتوفر لهم إمكانية الوصول إلي تمويل المدخلات، والاحتياجات الزراعية، والدعم الزراعي، والأسواق، إضافة إلي شركة رولوجي - Rology في فئة التكنولوجيا الصحية والتي تقدم خدماتها لتشخيص وكتابة تقارير الأشعة الطبية عن بُعد Teleradiology من خلال منصة رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتشمل شبكة من نخبة من استشاري الأشعة الموثوقين والمعتمدين في كافة التخصصات الفرعية. وتعد هي المنصة الطبية الرائدة والأولي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

المعنيون بالابتكار من رواد الأعمال

وكانت وزارة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية قد قامت بتدشين التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين في ديسمبر الماضي، والذي يعد امتدادًا لرابطة الابتكار لمجموعة العشرين وضمن أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي التابعة للمجموعة.

ويهدف التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين إلي إبراز الحلول الابتكارية وبناء شبكة من الشركاء المعنيين بالابتكار من رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات، وأصحاب المشروعات في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة بهدف دعمهم؛ وذلك في إطار العمل علي تقليل الفجوة الرقمية عالميا وتنشيط الاقتصاد العالمي.

شركات تكنولوجية ناشئة من 22 دولة من بينها مصر

واستمرت فعاليات قمة التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين خلال الفترة من 17 – 19 أغسطس؛ بمشاركة شركات تكنولوجية ناشئة من 22 دولة من بينها مصر بالإضافة إلي دول الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، وكندا، وفرنسا، والبرازيل، والمكسيك، وهولندا، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية وتركيا، والهند، ونيجيريا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، وإندونيسيا والأرجنتين، وعمان، وموريشوس.

وقد تمّ إجراء فعاليات المسابقة علي مدار يومي 17 و18 أغسطس؛ فيما تضمن اليوم الثالث جولة لجميع الشركات الناشئة المشاركة في المسابقة للاطلاع على بيئة الأعمال في مدينة بنجالور بالهند.

جدير بالذكر، أنَّ الدكتور عمرو طلعت كان قد شارك في جلسات الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أعمال مجموعة العشرين «G20» المنعقد في الهند والتي تم خلالها طرح الرؤي وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، كما تضمن جدول أعمال الزيارة التي استغرقت يومين عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء ومسئولي شركة «تيجاس» الهندية بهدف تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.