وزير الاتصالات يعرض استراتيجية مصر الرقمية أمام قمة العشرين في الهند

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي الذي يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة؛ إذ شهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.

مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات

وخلال مشاركته في جلسة «المهارات الرقمية»، أشار الوزير إلى أنّ مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية في إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة في مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية في العالم.

توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات

وقال طلعت إنّ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط، التي تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة في المحافظات؛ موضحا أنّ التجربة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية تأتى متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين، بما في ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبراني، وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر.

وأشار إلى أنّه يتم تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، كما يتم تبنى نموذج شامل لضمان إتاحة فرص اكتساب المهارات الرقمية للجميع، وتمكينهم من المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة.

استراتيجية مصر الرقمية

وفي سياق متصل؛ أوضح طلعت خلال مشاركته في جلسة «البنية التحتية الرقمية»، أنّ تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمي، يعد أحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ مستعرضا جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إذ انضمت مصر لمبادرة Govstack العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة «معمل الابتكار الحكومي» بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الخدمات الحكومية.

وأوضح أنّه تم تصميم عدد من المنصات التشاركية للحكومة، مثل منصة الحماية الرقمية، ومنصة التحقق من الهوية؛ مشيدا بما تضمنته وثيقة مجموعة العشرين عن أهمية تعزيز المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تسمح لأنظمة البنية التحتية الرقمية الحكومية المختلفة في التواصل، مع إمكانية التشغيل البينى عبر الحدود، وكذلك أهمية تمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة وفقا للأطر القانونية ذات الصلة.

المشاركة في جلسة «الأمن في الاقتصاد الرقمي»

وأعرب طلعت عن ترحيبه بمشاركة الخبرات المصرية فيما يتعلق بالمستودع العالمي للبنية التحتية الرقمية؛ وكذلك التعاون مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين من خلال إطار ثلاثي مع البلدان العربية والأفريقية لنقل المعرفة والخبرة والممارسة ذات الصلة.

كما أشار الوزير خلال جلسة «الأمن في الاقتصاد الرقمي»، إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمى آمن وموثوق ومرن؛ موضحا أنّه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند في مجال الأمن السيبرانى والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون في هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعى بالأمن السيبراني.

ولفت إلى أنّ مذكرة التفاهم جاءت في إطار التعاون في عدد من المجالات والتي تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكترونى، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.