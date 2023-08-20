مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: الجلسات خلقت توافقا بين الحكومة والقوى السياسية

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني خلق حالة من الصلح بين الحكومة والقوى السياسية، مشيرا إلى أن الدعوة للحوار الوطني فكرة عظيمة من الرئيس.

وأضاف في تصريحات صحفية أن دعوة الحوار الوطني كانت فيها فلسفة حكيمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ فتح مجالا للحوار وطرح الأفكار.

تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد

وأشار مقرر لجنة الاستثمار إلى أن أحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك وزيرا للاقتصاد ليكون رمانة الميزان بين السياسة المالية والإنتاجية للدولة مع الفارق الكبير بين وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار.

وتابع: «نريد أن نمحي العوائق والمشكلات التي تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن خلق فرص لاستثمارات جديدة»، موضحا أنه من الضغوط التي تكون على الحكومات دائما هو التخطيط للمستقبل.

وأضاف: «نعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي»، مشيرا إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية لهذا الملف، من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمريين، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل عام، وينعكس على المواطن بشكل خاص من خلال خلق فرص عمل، وإزالة المعوقات أمام المستثمر حلم لكل المصريين.