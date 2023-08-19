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عضو «الأمناء»: رغبة الرئيس في إنجاح الحوار الوطني تبلورت في عدة مواقف

كتب:

مريم جاد
10:30 م | السبت 19 أغسطس 2023
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من أطلق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي، لافتًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى وهو حريص على إنجاح فعالياته، وخروجه بمخرجات تستجيب لمطالب المواطنين في أنحاء الجمهورية.

رغبة الرئيس في إنجاح فعاليات الحوار الوطني

وأضاف عبدالقوي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن رغبة الرئيس في إنجاح فعاليات الحوار الوطني تبلورت في عدة مواقف لا يمكن إنكارها، لافتًا إلى أن الموقف الأول يتمثل في إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات الاقتصادية، نتيجة حوار تم داخل أروقة مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث أكد الرئيس أن هذه القرارات تأتي استجابة لجلسات ولجان مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضح، أن الموقف الثاني يتمثل في أنه عندما ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، مسألة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية والتي كانت مطلبًا جماهيريًا وشعبيًا، ليعلن الرئيس عن أنه سيحيل هذا المقترح إلى الجهات المعنية لدراسته والوقوف عليه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات النيابية.

الرئيس السيسي يستخدم صلاحياته الدستورية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أعلن مؤخرًا وفي آخر جلسة من جلسات أمناء الحوار الوطني لمناقشة مخرجات في غاية الأهمية، عن أنه سيدعم تلك التوصيات والمخرجات وسيستخدم صلاحياته الدستورية في إصدار قرارات أو سيحيلها إلى الجهات المعنية المتمثلة في البرلمان أو الحكومة.

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بقلم مريم جاد