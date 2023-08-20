انطلاق بطولة التجديف في العلمين خلال أيام.. وأنشطة متنوعة وترفيهية بالمدينة السياحية

رصدت الإعلامية سارة سراج، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أبرز فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، قائلة إنّ اليوم يشهد ختام بطولة الرالي التي انطلقت يوم 17 أغسطس، وشارك بها 500 لاعب من مختلف دول العالم، وبدأت بسباقات سيارات الدفع الرباعي «فور باي فور»، مشيرة إلى أنّ مدينة العلمين ستشهد سباق سيارات السرعة الليلة.

بطولة الرالي بالعلمين الجديدة

وأضافت «سراج»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «أجواء سباق الرالي بالعلمين أكثر من رائعة، وهذه ليست البطولة الأولى للرالي في العلمين بل أقيمت أيضا العام الماضي في شهر يوليو»، موضحة أنّ بطولة الرالي بالعام الماضي ضمّ 5 سباقات بينما هذا العام يشمل 7 سباقات.

وتابعت أنّ مدينة العلمين شهدت أمس حلقة خاصة مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي مع الموسيقار المغربي أمين بودشار، الذي أحيا عرضا كبيرا للغاية برفقة فرقته بمدينة العلمين الجديدة، موضحة أنّ الفرقة اشتهرت بإعادة تقديم أغاني عبدالحليم حافظ، مثل أغنية «جانا الهوا».

بطولة التجديف بالعلمين الجديدة

وأشارت إلى أنّ مهرجان العلمين الجديدة يضم 12 نشاطا رياضيا، منها أنشطة حدثت بالفعل مثل بطولة الجودو التي انتهت منذ يومين، بينما أبرز البطولات القادمة هي سباق التجديف المقرر انطلاقه يوم 24 أغسطس حتى 26 أغسطس.