«الكيلاني» تتفقد مشروع ‏‏«واحة الثقافة» في 6 أكتوبر

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء ‏‏«واحة الثقافة» بمدينة 6 أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، ‏للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح خلال الشهور القادمة.

وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة ‏المبنى الإداري، وقاعات التدريب والعرض، ‏والمخازن، والمسرح، والمواقع المفتوحة، وأطلعت ‏على مقترحات عدد من المواقع الملحقة بها.

وزيرة الثقافة: نذليل كافة العقبات لافتتاح الواحة في الموعد المحدد

وشددت الكيلاني على ضرورة الانتهاء من كافة ‏الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء ‏منها، لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع 2024، مؤكدة أنّ الوزارة ‏تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد ‏المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة 6 أكتوبر بما تقدمه ‏من خدمات، مشيدة بمستوى الأعمال الإنشائية في المشروع ‏والتي تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية‎.

«‏داغر»: الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع

من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، أنّه تم ‏الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي ‏يضم: المبنى الإدارى، ومبنى قاعات التدريب، وقاعات العرض، ‏والمخازن، ومسرح يسع لأكثر من 1200 مشاهد، إلى جانب ‏مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية، ومبنى للورش، ‏ومساحات لانتظار السيارات تتسع لـ500 سيارة، ومساحات ‏خضراء.

يُذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 26 ألف متر مربع، تم ‏البناء على 12 ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ‏ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة، وبدأت فكرته عام 1994 أثناء ‏تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصاري، رئاسة دار الأوبرا ‏المصرية، والذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة، ‏لُيقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا ‏من ثقافة وفنون، وتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم ‏معماري، فاز بها الدكتور المهندس مراد عبد القادر، من جامعة ‏عين شمس، وأطلق عليها «واحة الثقافة» ليكون بمثابة ملتقى ‏متكامل للثقافة والفنون، على غرار أكاديمية الفنون المصرية ‏بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث، ‏ويتميز بموقعه في قلب مدينة السادس من أكتوبر، حيث يتوسط ‏الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.