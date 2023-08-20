«الكيلاني» تتفقد مشروع «واحة الثقافة» في 6 أكتوبر
كتب:
إلهام الكردوسي
01:44 م | الأحد 20 أغسطس 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال تفقدها واحة الثقافة
تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء «واحة الثقافة» بمدينة 6 أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح خلال الشهور القادمة.
وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة المبنى الإداري، وقاعات التدريب والعرض، والمخازن، والمسرح، والمواقع المفتوحة، وأطلعت على مقترحات عدد من المواقع الملحقة بها.
وزيرة الثقافة: نذليل كافة العقبات لافتتاح الواحة في الموعد المحدد
وشددت الكيلاني على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء منها، لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع 2024، مؤكدة أنّ الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة 6 أكتوبر بما تقدمه من خدمات، مشيدة بمستوى الأعمال الإنشائية في المشروع والتي تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية.
«داغر»: الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع
من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، أنّه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي يضم: المبنى الإدارى، ومبنى قاعات التدريب، وقاعات العرض، والمخازن، ومسرح يسع لأكثر من 1200 مشاهد، إلى جانب مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية، ومبنى للورش، ومساحات لانتظار السيارات تتسع لـ500 سيارة، ومساحات خضراء.
يُذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 26 ألف متر مربع، تم البناء على 12 ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة، وبدأت فكرته عام 1994 أثناء تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصاري، رئاسة دار الأوبرا المصرية، والذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة، لُيقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من ثقافة وفنون، وتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم معماري، فاز بها الدكتور المهندس مراد عبد القادر، من جامعة عين شمس، وأطلق عليها «واحة الثقافة» ليكون بمثابة ملتقى متكامل للثقافة والفنون، على غرار أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث، ويتميز بموقعه في قلب مدينة السادس من أكتوبر، حيث يتوسط الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.