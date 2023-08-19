«ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت».. جديد هيئة قصور الثقافة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، كتاب «ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت»، ضمن سلسلة «آفاق عالمية» التي تصدرها الهيئة، برئاسة تحرير الدكتور أنور إبراهيم.

الكتاب لمجموعة من المؤلفين الروس، وترجمة أماني التفتازاني، وقام بمراجعته وتقديمه الدكتور أبو الحسن بكري.

ما قرأه المصريون

يتناول الكتاب مجموعة الآداب التي قرأها المصري القديم من قصص وروايات، وجاء بالكتاب الذي يحمل غلافه صورة الملك أخناتون: «من المستحيل أن تخلو أي من المتاحف الكبرى، سواء في أوروبا أو أمريكا من أي من هذه القصـص أو تلك الروايات أو الأشعار المصرية، سواء المعروضة أو المحفوظة عندهم في مخازنهم».

وأضاف، «نفخر في رابطتنا بمتحفي الأرميتاج وكذلك في متحف موسكو للفنون الجميلة عن حق، باقتناء مجموعة كاملة من تلك النماذج من الطراز الأول».

وتابع: «تكونت لدينا دراية كاملة بالطريقة والكيفية التي عاش بها المصريون القدماء في وادي النيل قبلنا بعدة قرون، وذلك من خلال زيارة منازلهم ومعابدهم التي عثر عليها في مكان مدنهم القديمة».

وواصل الكتاب: «هذه الدراية تمكننا أيضا من الاطلاع على الآداب التي قرأها المصري القديم والمتمثلة في القصص والروايات التي عُثر عليها أثناء أعمال التنقيب».