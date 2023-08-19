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تفاصيل حفل مدحت صالح في مهرجان القلعة.. 5 آلاف مقعد

كتب:

إلهام الكردوسي
07:05 م | السبت 19 أغسطس 2023
مدحت صالح

مدحت صالح

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية تفاصيل حفل النجم مدحت صالح في مهرجان القلعة ضمن حفلات الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذي ينطلق فاعالياته يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، ليقدم 45 حفلا فنيا موسيقيا وغنائيا متنوعا على مدار 15 يوما متواصلة.

موعد حفل مدحت صالح في مهرجان القلعة

1- حفل الفنان مدحت صالح بمهرجان القلعة الدولي 31 للموسيقى والغناء، بمصاحبة الفنان عمر سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر

2- سيكون يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الساعة 10 مساءً، وتستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل.

3- سعر تذكرة حفل مدحت صالح 60 جنيها وسعر التذكر شامل دخول الحفلين في نفس اليوم.

4- تباع التذاكر أمام شباك التذاكر بالقلعة من الساعة 5 مساء، ولا يوجد بيع تذاكر أون لاين

5- متاح مقاعد 5000 مقعد الجلوس بأسبقية الحضور

6- وغير متاح دخول السيارات يوجد باصات لدخول الجمهور إلى المحكي (أقرب مكان للمسرح)

وفي اليوم نفسه وقبل حفل مدحت صالح تنطلق مراسم افتتاح مهرجان القلعة في الثامنة مساء، ويعقبها حفل الفنانة فايا يونان وفرقتها.

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مسؤول الملف الثقافي