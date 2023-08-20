الروائي العماني زهران القاسمي في ضيافة مكتبة الإسكندرية الخميس

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي لقاء مفتوحًا بعنوان «جوائز ومبدعون» مع زهران القاسمي الكاتب العماني الحاصل على جائزة البوكر العربية؛ وذلك في تمام السابعة مساء الخميس المقبل بقاعة الوفود، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، يدير اللقاء الكاتبة هند جعفر.

من هو زهران القاسمي؟

زهران القاسمي شاعر وروائي، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974، وهو أول عُماني يحصد جائزة البوكر

صدر له أربع روايات: «جبل الشوع عام 2013، القنّاص 2014، جوع العسل في 2017 وتغريبة القافر في 2021، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية وسيرة الحجر 1 قصص قصيرة، 2009 و سيرة الحجر 2 نصوص، 2011».

وكانت مكتبة ديوان بالزمالك قد احتفت أمس بالكاتب زهران القاسمي بعد فوزه بجائزة البوكر 2023، لمناقشة روايته «تغريبة القافر» الفائزة بالجائزة، في ندوة خاصة نظمتها المكتبة بالتعاون مع درا صفصافة.