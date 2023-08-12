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بعد فوزه بالبوكر 2023.. زهران القاسمي ضيف «ديوان» 19 أغسطس

كتب:

إلهام الكردوسي
02:19 م | السبت 12 أغسطس 2023
الكاتب العماني زهران القاسمي

الكاتب العماني زهران القاسمي

تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك الكاتب العماني زهران القاسمي للاحتفاء به بعد فوزه بجائزة البوكر 2023، لمناقشة روايته «تغريبة القافر» الفائزة بالجائزة، في ندوة خاصة تنظمها المكتبة بالتعاون مع درا صفصافة ومن المقرر أن يناقشه الكاتب طارق إمام، وذلك في الساعة السابعة من يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس 2023.

أحداث «تغريبة القافر»

تدور أحداث تغريبة القافر الفائزة بجائزة البوكر 2023، في إحدى القرى العُمانية، وتحكي قصة أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية، وهي من المهن المرتبطة بالحياة الريفية في عُمان ارتباطاً وثيقاً الذي دارت حوله الحكايات والأساطير. 

وتطرح الرواية سؤالا مُهما على القارئ: ماذا لو أن هذه المادة التي بوسعها منح الحياة للكائنات، يمكن أن تكون مصدرا لموتها أيضا من خلال ندرتها أو فيضانها.

من هو زهران القاسمي؟

زهران القاسمي هو أول كاتب عُماني يفوز بجائزة البوكر، وهو شاعر وروائي من مواليد سلطنة عُمان في عام 1974.

صدر له 3 روايات قبل «تغريبة القافر»، هي: «جبل الشوع» ، «القنّاص»، و«جوع العسل»، بالإضافة إلى 10 دواوين شعرية، فضلا عن «سيرة الحجر 1» (قصص قصيرة، 2009)، و«سيرة الحجر 2» (نصوص، 2011)

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي