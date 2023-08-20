غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بشارع الضغط العالي في الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتصدي للمخالفات وأشكال التعدي على الطرق العامة لعدم إعاقه الحركة المرورية.

ونفذت المحافظة حملة مكبرة من خلال حي الهرم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 كافيهات مخالفة بشارع الضغط العالي، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين لما تسببه من ضوضاء وازعاج مستمر للمواطنين قاطني المنطقة واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية.

مصادرة المخالفات الخاصه بالكافيهات

كما جرى مصادرة المخالفات الخاصه بالكافيهات من كراسي وترابيزات متعدية علي الطريق العام ومكبرات الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى رفع520 حالة إشغال وتعدي لمحال ومنشآت تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة وتمشيط الشوارع من المخالفات.

رفع إشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي

وفي حي إمبابة جرى رفع اشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي بشوارع العامل الأول وطريق النصر والوحدة وإزالة الحواجز الحديدية المتعدية على الطريق بمنطقة أرض الجمعية، وجار المتابعة لعدم تكرار المخالفات.