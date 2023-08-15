محافظ الجيزة يوافق على مقترح باعتماد «تبادل الأماكن» بين طلاب المدارس التجريبية

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم باعتماد النقل بالبدل كآلية لنقل الطلاب بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة للتسهيل على أولياء الأمور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن القرار يأتي استجابةً لرغبات أولياء أمور الطلاب المتضررين من عدم قبول أبنائهم بمدارس تجريبية بمحيط مقر إقامتهم؛ نظرًا للكثافات الطلابية المحددة لكل مدرسة في بعض الحالات وتوزيع أبناء الأسرة الواحدة ممن تمتلك أكثر من طالب بمراحل التعليم في مدارس متباعدة في حالات أخرى الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا ونفسيًا واجتماعيًا.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه جرى وضع آلية لتنفيذ القرار بالشكل الذي لا يخل بمبدأ الكثافة الطلابية داخل الفصول من خلال (النقل بالبدل).

تخفيض درجات الحد الأدنى

وأضاف أنه يمكن لولي الأمر الراغب في نقل أحد أبنائه من مدرسة تجريبية لأخرى أن يتقدم بطلب للمدرسة، ومن ثم يتم فحصه من خلال لجنة التجريبيات للم شمل الأسرة طبقًا للقرار رقم 285 وتحت إشراف مدير الإدارة التعليمية.

يذكر أن محافظ الجيزة قد اعتمد تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 5 درجات لتكون من 220 درجة بدلً من 225 درجة وذلك استجابة لرغبات أولياء الأمور.