محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات غدا

تنظم محافظة الجيزة غداً، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة، المتفوقين على مستوى الجمهورية .

تخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن التكريم يأتي تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق وتقديراً لما حققوه، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبنائها، لتحفيز الطلاب على التفوق والنجاح، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة، على متابعتهم الجيدة لأبنائهم التي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم .

وتضم قائمه المكرمين غداً، الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وهم ( فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبة التاسع على الجمهورية) .

أوائل شهادة الثانوية الأزهرية

وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، هم: ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول والطالبة رحمة ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبىة وترتيبها الرابع والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب أحمد مقتدث مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث، وفي شهادة الثانوية الفنية، الطالبة هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبة (فندقي إشراف داخلي) وترتيبها الأول، والطالبة هايدي سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبة زراعي (بستنة) وترتيبها الأول.