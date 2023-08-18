محافظ الجيزة: 20 مركزا تكنولوجيا لتسهيل معاملات المواطنين دون معوقات

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية.

الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

وكلف محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذي، بالانتهاء من طرح كل المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 نهاية الشهر الجاري، لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية من الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبه 100%، مشددا على ضرورة الحفاظ على ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

عدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا التنسيق مع شركات المرافق «مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات»، قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق أو كابلات متعارضة أو إجراء الصيانات اللازمة.

تطبيق منظومة الجمع السكني

وأكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كل قطاعات المحافظة والقرى والوحدات المحلية.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول 2.5 كيلومتر في إطار خطه التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

متابعه العمل داخل المراكز التكنولوجية

وكلف المحافظ بمتابع ةالعمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصه بالمواطنين، مشيرا أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطة الدولة في ذلك الصدد، لافتا انه تم إنشاء وتطوير 20 مركزا تكنولوجيا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتى الآن لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون أي معوقات.