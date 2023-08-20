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«القاهرة الإخبارية»: الرئيس الأوكراني يصل إلى قاعدة سلاح الجو الهولندي في إيندهوفن

كتب:

هانى حسن
02:28 م | الأحد 20 أغسطس 2023
زيلينسكي

زيلينسكي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى قاعدة سلاح الجو الهولندي في إيندهوفن، جنوب المملكة، اليوم، بعد يومين من إعطاء الولايات المتحدة موافقتها على إرسال مقاتلات إف-16 إلى بلاده.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن تصريحات لمتحدثة باسم الحكومة الهولندية، لوكالة «فرانس برس»، بأنّ طائرة زيلينسكي هبطت ظهر اليوم في القاعدة الجوية، ولم يتضح حتى الآن متى ستزود هولندا أوكرانيا هذه المقاتلات ولا حتى ما إذا كانت ستفعل ذلك حتمًا أم لا؟.

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بقلم هانى حسن