روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بمسيرة ضد أهداف في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم وصفته بـ«الإرهابي» باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو، دون وقوع أضرار.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال عمدة مدينة «موسكو»، سيرجي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت مُسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة «موسكو» من الاتجاه الجنوبي.

وقالت الوزارة، وفقا لما نشرته وسئال إعلام روسية، إنه نحو الساعة 04:00 فجرا بالتوقيت المحلي«04:00 فجرا بتوقيت القاهرة»، قوات الدفاع الجوي اكتشفت الطائرة تحلق فوق «منطقة ستوبينو» في منطقة موسكو.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن تعطيل المسيرة بواسطة الحرب الإلكترونية،، فيما تحطمت في منطقة مهجورة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

هجوم مسيرة أوكرانية على مبنى السكك الحديدية في «كورسك»

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب 5 أشخاص بجروح طفيفة، جراء هجوم لمسيرة أوكرانية على مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة «كورسك»المجاورة للحدود مع أوكرانيا، ما تسبب في اندلاع حريق، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت.

وأشار عضو مجلس إدارة «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا» فلاديمير روجوف، إلى تضرر واجهة وسقف مبنى المحطة تضررا نتيجة الهجوم، دون ورود تقارير عن وقوع اصابات.

عمدة موسكو يقدم شكره للجيش

وقدم سوبيانين، عبر «تليجرام»، شكره للجيش على عمله في اعتراض المسيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي «كييف»، قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، إن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير «سد كاخوفكا»، مشيرا إلى تبنى «ستوكهولم »، استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، لإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، حذر المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الكولونيل دوجلاس ماكجريجور، عبر موقع إكس«تويتر سابقا»، من أن أغلب المعدات العسكرية الأمريكية، التي قدمتها «واشنطن» إلى «كييف»، قد ينتهي بها المطاف في السوق السوداء.

وكانت وسائل إعلام، قالت في وقت سابق، إن نواب جمهوريين في «الكونجرس»، المعارضون لتخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا، يعتزمون بإنشاء هيئة خاصة للتحكم في تمويل القوات المسلحة لأوكرانيا.

وكان يشكل تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى كييف تهديدًا لكل من أوكرانيا والبشرية جمعاء. كتب المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور عن هذا على شبكة X الاجتماعية.كما أشار إلى أن إمداد المقاتلات الأمريكية لن يمنع انهيار أوكرانيا. وأضاف الابن أن تدريب الطيارين يستغرق وقتًا طويلاً ، وتشغيل هذه الطائرات يتطلب الكثير من المهارة.