«القاهرة الإخبارية»: روسيا تنقل 41.3 مليون متر مكعب غاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأحد، إنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، إذ يمثل ذلك انخفاضًا طفيفًا بواقع مليون متر مكعب من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها قبل يوم، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم تشمل عقوبات مباشرة على صادرات «غازبروم» من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريبا العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.

إعادة توجيه جزء من صادراتها إلى دول حليفة في آسيا الوسطى

وتحاول موسكو إعادة توجيه جزء من صادراتها إلى دول حليفة في آسيا الوسطى، لا سيما كازاخستان وأوزبكستان، وهي دول تواجه أزمات طاقة رغم وفرة موارد الغاز والنفط لديها.