«القاهرة الإخبارية»: روسيا تسقط مقاتلة أوكرانية «سو 25» في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية من طراز «سو 25» في دونيتسك.

وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة «سو 25» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوترويتسكوي في دونيتسك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأضاف البيان، أن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، مضيفًا أن خسائر كييف بلغت نحو 250 عسكريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.