«حماة وطن» بمطروح يثمن قرارات العفو الرئاسي

ثمن حزب حماة الوطن بمطروح، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي استخدم فيه صلاحياته، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية.

وقال النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية.

استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني

وأضاف النائب عيسى أبو تمر، اليوم، أن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين بمطروح تأتي بالتزامن مع توصيات الحوار الوطني الصادرة، واستجابة الرئيس السيسي لها، هو تأكيد أننا أمام عملية إصلاح سياسي في شكلها الحقيقي كما دعا إليها الرئيس، وآخرها مطالب حزب حماة الوطن بمطروح بمراجعة أسماء المحبوسين التي تم عرضها على رئيس الجمهورية خلال زيارته لمدينة السلوم الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس حزب حماة الوطن بمطروح إلى أن الوسط السياسي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات كبيرة تنعكس بالإيجاب على المجال العام الذي أصبح تشارك فيه القوى المختلفة رغم توجهاتها، في صنع القرار، وهذا ما لمسناه في الحوار الوطني.

العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، على مستوى جميع المحافظات ومنهم أحمد دومة، مستخدما بذلك صلاحياته الدستورية.