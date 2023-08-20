عضو بـ«العفو الرئاسي»: لا نركز على «المشاهير».. وننظر إلى جميع الطلبات بنفس الاهتمام

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، له تأثير كبير ومختلف عن القرارات الأخرى، حيث ضمّت القائمة أسماءً كانت تطالب بها أطرافا مختلفة، ما يؤكد أنّ رأيهم أصبح ذا أهمية، وطلباتهم يُستجاب لها بشكل فيه حكمة ومنطق، إذا كانت طلبات منطقية أو قابلة للتنفيذ.

وأضاف «السقا»، في حواره على القناة الأولى: «قرار العفو بهذا الشكل يؤكد أنّ القيادة السياسية تبذل جهودا مضاعفة كي لا يتم استغلال الملف من أي أطراف داخلية أو خارجية».

وتابع أنّ لجنة العفو الرئاسي تتعامل مع ملف المحبوسين على أنّ الجميع على مسافة واحدة من العفو الرئاسي، وكل الملفات يتم فحصها بدقة، إضافة إلى التعامل طبقا للقانون والدستور.

شروط العفو الرئاسي

وأشار إلى أنّ بعض الأسماء تأخر خروجها مثل أحمد دومة لأسباب متصلة بمدى تعقيد وضعه القانوني، حيث كان بحاجة إلى وقت لخلخة وضعه القانوني حتى يشمله العفو، وهو ما يحدث مع محبوسين آخرين: «إحنا مش لجنة مشاهير، إحنا ناس بنشتغل على أي طلب بيجيلنا بنفس الدرجة والأهمية، ومش بنبص على الأسماء لكن بنبص على الحالات، وعندنا حرص عشان ميتسربش أي شخص ارتكب جرائم عنف وتخريب أو عضو في أي تنظيم إرهابية، لقوائم العفو الرئاسي».