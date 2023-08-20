قرار جديد من اتحاد جدة بعد أنباء انتقال أحمد حجازي إلى الأهلي

ارتبط اسم أحمد حجازي بالعودة إلى الأهلي، بعد خروجه من حسابات اتحاد جدة هذا الموسم، بسبب معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة، ما يعني صعوبة عودته للمشاركة بصورة طبيعية خلال الموسم الجاري، على أن يخضع مدافع منتخب مصر إلى برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

اتحاد جدة يحسم مصير بديل أحمد حجازي

اتحاد جدة لن ينتظر أحمد حجازي حتى تمام تعافيه من الإصابة التي ألمت به، وقرر التعاقد مع مدافع جديد قادر على سد فجوة غياب المدافع صاحب الـ32 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتسجيله ضمن قائمة الفريق وخروج «حجازي» بشكل رسمي بسبب الإصابة، بحسب تقارير صحفية.

ودخل اتحاد جدة في مفاوضات مع عدد من المدافعين، من أجل ضم تدعيمات جديدة على مستوى مركز قلب الدفاع، ويعد السعودي عبد الإله العمري، الأقرب لتدعيم دفاع «العميد»، في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تعويض غياب أحمد حجازي، بالتزامن مع ارتباط اسم الأخير بالرحيل والعودة إلى صفوف الأهلي مرة أخرى.

«العمري» لم يكن التدعيم الوحيد الذي يتحرك اتحاد جدة من أجل حسمه في الميركاتو الحالي، بل تحاول إدارة «العميد» التعاقد مع اللاعب المحلي حسان تمبكتي لاعب الشباب السعودي، لكن إدارة الأخير تقف أمام التفريط في خدمات اللاعب الذي يعد الأبرز في خطط مدربه بالوقت الحالي.

في الساعات القليلة الماضية، ارتبط اسم أحمد حجازي بالعودة إلى الأهلي، من أجل تدعيم دفاعه، في ظل اهتمام عدد من الأندية داخل مصر وخارجها بالتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر، على أن يكمل مرحلة التأهيل تحت إشراف الفريق الطبي للقلعة الحمراء.