عاجل.. مستند يكشف موقف الزمالك من رحيل زيزو إلى الدوري السعودي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن وصول خطاب رسمي من جانب نادي الشباب السعودي، برغبته في ضم أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد المستويات التي قدمها في مسابقة البطولة العربية.

خطاب الشباب السعودي لضم أحمد زيزو من الزمالك وأكد المصدر، أن نادي الشباب السعودي طلب انتقال أحمد زيزو إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خطاب الشباب السعودي لضم زيزو

وأضاف: «حضر والد زيزو إلى نادي الزمالك، وطلب رحيل نجله الا أن الإدارة أبلغته برفض العرض السعودي أو أي عرض آخر لرحيل زيزو، حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه».

الزمالك يرفض رحيل أحمد زيزو إلى الدوري السعودي ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في أحمد زيزو لاعب وسط الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.