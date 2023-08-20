وكيل «عربية النواب»: حديث وزير الأوقاف لسفير السويد يعبر عن كل المصريين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التركيز على القضايا التي تناولها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال لقائه مع هوكان ايمسجورد سفير السويد لدى القاهرة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إن وزير الأوقاف عبر بكل صدق وأمانة عن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم وعقائدهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية وشعورهم الحقيقي، تجاه ما حدث من تجاوز في حق كتاب الله (عز وجل) في بعض الدول غير الإسلامية.

وزير الأوقاف: مصر رائدة في صنع السلام

وأشاد «أباظة»، إلى تأكيد وزير الأوقاف بكل صراحة ووضوح وحسم للسفير السويدي بأن الأديان كلها رحمة ورشد وعقلانية، وأن مصر بقيادتها السياسية ومؤسساتها الدينية والمسيحية رائدة في صنع السلام واحترام الآخر وترسيخ أسس العيش الإنساني المشترك، موضحًا أن الدولة المصرية التي تبني المساجد هي ذاتها التي تبني الكنائس وتحافظ على المعابد وجددت على نفقتها المعبد اليهودي بالإسكندرية احترامًا منها لكل الأماكن والمقدسات الدينية.

لجنة بالسويد لدراسة التجاوز بحق المصحف

من جانبه، أكد سفير السويد لدى القاهرة، أن حكومة دولته شكلت لجنة لدراسة واقعة التجاوز في حق القرآن الكريم، ورفع تقرير للسلطات المختصة بالدولة لإعمال شئونها فيه، في حين أكد وزير الأوقاف أن الأمر لا ينبغي أن يمر عابرًا لمجرد تجاوز الأزمة، وإنما يجب أن يكون جادًا ومحددًا بإطار زمني سريع تفاديًا لتكرار ما حدث.