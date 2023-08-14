وزير الأوقاف: الأديان جميعها قائمة على التسامح والعيش المشترك

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العمل الدعوي حق للمساجد والكنائس بصفة عامة، لأن الأديان كلها قائمة على التسامح والعيش المشترك، أما العمل الإنساني فيكون حق للمصريين أجمع، فضلا عن أن صكوك الأضاحي تؤكد المسئولية المجتمعية للدولة.

وأضاف وزير الأوقاف خلال مشاركته في مؤتمر «نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام»، الذي تنظمه الهئية القبطية الإنجيلية، أنني كنت في زيارة للعاصمة الإدارية، لكن هناك فرق أن تأخد جولة بها، عن أن تسمع عنها أو تراها في وسائل الإعلام، فلا يمكن أن نوفي حق القائمين عليها: «لم أرى هذه العظمة في أي دولة في العالم، لأن بها العديد من المميزات وخاصة التنظيم والترتيب، ولا وجود لمثيلها في العواصم الحديثة أو القديمة».

وأوضح أن الأزمات التي يمر بها العالم كله، ستذهب إلى زوال يإذن الله، أما بخصوص الأديان السماوية، فكلها سلام ومحبة وتسامح، لافتا إلى أن الأديان كلها ليس بها عنف أو تطرف او إرهاب، وليس الإسلام وحده: «إذا كنا نؤمن بأن الاديان السماوية منزلة من عند الله فيستحيل أن يكون بها عنف».

وما حدث من بعض المنحرفين في بعض الأوقات العصبية التي مرت بها مصر، فليس من الدين في شيء، والتسامح بين الأديان من أسس الجمهورية الجديدة.

وكان على رأس المشاركين، الدكتور أندريه زكي رئيس الهيئة الفبطية الإنجيلية، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصر للفكر والدراسات الإستراتيجية، ويدير المؤتمر الإعلامي حمدي رزق.