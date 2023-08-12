وزير الأوقاف يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف، لهيئة قضايا الدولة اليوم، وذلك بحضور المستشار أحمد ثابت أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار محمود عرفات - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار كرم جميل رئيس القسم القضائي بالوزارة، والمستشار عبدالعال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار خالد زين رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة.

خدمة المال العام

أشاد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.

فيما ثمن المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصيانة وحسن استثمار مال الوقف.

هيئة قضايا الدولة

وخلال اللقاء، أهدى رئيس هيئة قضايا الدولة درع هيئة قضايا الدولة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أهدى مع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، نسخة من كتاب الله ونسخة من «موسوعة الثقافة الإسلامية».