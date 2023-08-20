رئيس «قناة السويس»: اتجهنا نحو استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة السويس بدأت أولى خطواتها الفعلية في التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال استقباله كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى، أن الهيئة عززت من إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على سعيها لتبني مبادرات تحويل وحداتها البحرية للعمل بالوقود الأخضر.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل بمشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس التي تنفذها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة، بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلومتر 132 وحتى الكيلومتر 162 ترقيم قناة.

ربيع: لدينا استراتيجية لتطوير المجرى بشكل مستمر

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة تستهدف استراتيجية للتطوير المستمر للمجرى الملاحي من الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتعزيز تنافسيتها ورفع تصنيفها العالمي، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على زيادة قدرتها العددية والاستيعابية، ورفع عامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي تلعب دوراً مهماً في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.

وأعرب «ربيع» عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجال البحري، لا سيما في المجالات المتعلقة بالتحول الأخضر.

وأهدى رئيس الهيئة، درع قناة السويس الجديدة، إلى السفير الكوري، وفي المقابل أهدى السفير هدية تذكارية للفريق ربيع، ودعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.