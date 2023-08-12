«معلومات الوزراء» عن مهام رجال قناة السويس: أبطال فوق العادة

تحت عنوان «أبطال فوق العادة.. المهام المختلفة لرجال قناة السويس».. كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن مهام رجال قناة السويس التي تُنفذ بمهارات وخبرات فائقة لخدمة السفن العابرة، حيث يسعون لتحقيق هدف رئيسي وهو خدمة عبور السفن بأعلى المعايير العالمية، مع مرور أكثر من 12% من تجارة العالم بهذا المجرى الحيوي، ويتجاوزون التحديات والأزمات بثبات واصرار، مؤكدين مكانة قناة السويس كواحدة من أفضل القنوات في العالم.

مهام رجال قناة السويس

تعددت مهام رجال قناة السويس فمنها أعمال ترسانة الهيئة وشركاتها التابعة وأعمال شركة الرباط وأنواع السفن ووحدة البحوث والدراسات الاقتصادية، فضلاً عن مراكز الملاحة، ومركز المحاكاة والتدريب البحري بقناة السويس.

تشتمل أعمال ترسانة الهيئة وشركاتها التابعة على تعيين قاطرات المصاحبة والإنقاذ والقطر وإطفاء الحرائق، وتوفير اللنشات والكراكات البحرية لخدمة السفن العابرة، وعمل الصيانة لبعض الوحدات البحرية، وتعمير وإصلاح بعض أنواع السفن العابرة، فضلاً عن توفير أكفأ المهندسين لصيانة السفن العابرة، وتختص الكراكات التابعة للهيئة بعمل الصيانة الدورية للمجري الملاحي.

أما عن أعمال شركة الرباط وأنواع السفن فهي تشمل تقديم خدمات الرباط والأنوار للسفن العابرة، وتعيين مرشد لكل سفينة تعبر القناة، وإجراء الفحوصات الطبية للمرشدين قبل تولي المهام، ويصل المرشد في توقيت قياسي لمرافقة عبور السفينة، فضلاً عن تعيين قاطرتين مصاحبتين لكل سفينة تعبر القناة.

دراسة سوق النقل البحري

وحدة البحوث والدراسات الاقتصادية تهتم بدراسة سوق النقل البحري وحركة التجارة العالمية، ومتابعة المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، ووضع دراسات تحديد رسوم عبور السفن، ووضع سياسات تسويقية مرنة.

تشتمل قناة السويس على مراكز الملاحة، والتي تقدم خدمة عبور السفن التي تستغرق 11 ساعة لكل سفينة، وتلقي طلبات عبور السفن للقناة عبر الحجز الإلكتروني، وتقدير الرسوم الخاصة بعبور السفن، بجانب تحديد إجراءات العبور الخاصة بالسفن عبر مجموعة عمل معنية بحركة الملاحة.

أيضاً تقوم مراكز الملاحة بمراجعة بيانات السفن والحمولات من قبل مراقبي حمولات السفن، وتحديد مواعيد القوافل بدقة ومتابعة عبورها بأحدث الأنظمة، وتحديد حمولات السفن التي تدخل قناة السويس من الشمال أو الجنوب.

أخيراً تشتمل الهيئة على مركز المحاكاة والتدريب البحري بقناة السويس والذي يهتم بتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة المرشدين والعاملين بالقناة، ومنح المرشدين والعاملين خبرة التعامل مع الأحداث الطارئة.