كيف تفرض رسوم العبور في قناة السويس؟.. اعرف التفاصيل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ هيئة قناة السويس تعتمد على سياسات مرنة للتسويق لتشجيع السفن على استخدام قناة السويس لجذب عملاء جدد، من خلال عدة أدوات؛ منها: «النظر في مكسب السفن العابرة، ومقارنة تكلفة عبور السفينة من خلال قناة السويس مع غيرها من طرق بديلة، وغيرها من الأدوات».

خطوات فرض رسوم على عبور قناة السويس

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه يتم فرض رسوم للعبور بـ«قناة السويس» كالتالي:

- النظر في مكسب السفن العابرة.

- مقارنة تكلفة عبور السفينة من خلال قناة السويس مع غيرها

من طرق بديلة.

- مراعاة ظروف السوق والمتغيرات الاقتصادية.

- النظر في نوع السفينة وحجمها، وحالة التحميل ونوع البضائع.

- الحفاظ على تطبيق المعايير غير التمييزية.

مرور أكثر من 31 مليار طن من البضائع

من جانبه أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في فيديو تم بثه على صفحة المركز، أن قناة السويس شهدت مرور أكثر من 31 مليار طن من البضائع منذ تأميمها عام 1956، محققة دخلا تجاوز 143 مليار دولار.